Portafogli sottratto durante la spesa: terzetto individuato grazie alle immagini

Lo scorso 11 giugno una 55nne di Mantova si era recata presso il supermercato “Eurospin” per fare la spesa. Giunta alla cassa, però, si accorge che era sparito misteriosamente il portafogli dalla sua borsetta.
La vittima contattava il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia. Giungeva sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Mantova, impegnata nei servizi preventivi predisposti e condivisi in Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto dott. Roberto Bolognesi.
Dopo aver formalizzato la denuncia, i Carabinieri acquisivano le immagini di videosorveglianza e, dalle successive analisi e dal confronto con le Banche Dati in uso alle Forze di polizia, i militari raccoglievano gravi indizi di colpevolezza a carico di 3 soggetti bulgari: una 45nne, una 36nne ed un 38nne.
Il terzetto avrebbe asportato il portafogli dalla borsa della vittima, effettuando successivamente tre transazioni mediante POS per un importo complessivo di 140 euro.
Il terzetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di furto con destrezza in concorso ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.