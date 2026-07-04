Tamburello Serie A – Solferino, Castellaro e Virtus a caccia della Coppa Europa

NOTRE-DAME-DE-LONDRES (Francia) Sarà il campo di Notre-Dame-de-Londres, nel sud della Francia, a ospitare oggi e domani la 30ª Coppa Europa Open maschile e la 24ª Coppa Europa Open femminile di tamburello. L’evento è promosso dalla Federazione Francese su incarico della Federazione Internazionale, con il supporto del Tambourin Club Londonien e dell’amministrazione comunale. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con quattro squadre. Nel torneo maschile saranno protagoniste il Castellaro, campione d’Italia in carica, e il Solferino, che si presenta da detentore della Coppa Europa conquistata nel 2025, in terra astigiana, al termine di una combattutissima finale contro la Cavrianese. A contendere il trofeo alle formazioni italiane saranno i francesi del Cournonterral e del Gignac. Nel tabellone femminile toccherà invece alla Tigliolese e alla Virtus Guidizzolo difendere i colori azzurri contro le padrone di casa del Notre-Dame-de-Londres e il Poussan. Assente il Segno, vincitore delle ultime due edizioni, che ha rinunciato alla partecipazione ai campionati 2026. La manifestazione ha preso il via ufficialmente ieri con la cerimonia inaugurale alla presenza delle autorità civili e sportive e delle delegazioni delle società partecipanti. Le semifinali si disputeranno tutte oggi. Si inizierà alle ore 10 con la sfida femminile tra Poussan e Tigliolese. Alle ore 15 spazio al primo incontro maschile, Cournonterral-Castellaro, mentre alle 17 la Virtus Guidizzolo affronterà il Notre-Dame-de-Londres. A chiudere il programma, alle ore 22, sarà il match tra Gignac e Solferino, con i mantovani chiamati a difendere il titolo continentale. Le finali sono in programma domani. Alle ore 9 si giocherà la finale per il terzo posto femminile, seguita alle 10.30 da quella maschile. Nel pomeriggio verranno assegnati i due titoli: alle ore 15 la finale femminile e alle ore 17 quella maschile, al termine della quale si svolgerà la cerimonia di premiazione.

Il programma – Oggi le semifinali. Ore 10: Poussan-Tigliolese (femminile). Ore 15: Cournonterral-Castellaro (maschile). Ore 17: Notre-Dame-de-Londres-Virtus Guidizzolo (femminile). Ore 22: Gignac-Solferino (maschile). Domani ore 9 finale 3° posto femminile. Ore 10.30 finale 3° posto maschile. Ore 15: finale femminile. Ore 17: finale maschile. Guardando all’albo d’oro della competizione maschile, il dominio italiano è netto: nessuna squadra francese è ancora riuscita a conquistare il trofeo. Il record di successi appartiene al Callianetto con dieci vittorie, seguito dal Castellaro con sei e dal Cavaion con cinque. Tre i titoli conquistati da Borgosatollo e Solferino, mentre il Castelferro ne vanta due.