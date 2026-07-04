Basket Serie B Interregionale – Amica Chips, Franchini è il vice coach

CURTATONE L’Amica Chips Stings rafforza il proprio staff tecnico con l’ingresso di Erich Franchini, che nella prossima stagione ricoprirà il ruolo di vice allenatore della prima squadra impegnata nel campionato di Serie B Interregionale. Il tecnico parmense sarà inoltre coinvolto nell’attività del settore giovanile, seguendo alcune formazioni Under e contribuendo alla crescita dei giovani talenti biancorossi. Classe 1996, Franchini arriva a Mantova dopo un percorso ricco di esperienze nel basket giovanile e nella formazione tecnica. Allenatore Nazionale e FIBA Coach, nelle ultime stagioni è stato responsabile tecnico della Benacquista Latina Basket, dove ha guidato le squadre Under 17 Eccellenza, Under 15 Eccellenza e Under 14 Gold, occupandosi anche di reclutamento, sviluppo individuale degli atleti e coordinamento del progetto tecnico dall’attività Esordienti fino all’Under 19. In precedenza ha maturato esperienze con Parma Basket Project, Derthona Basket-Olympia Voghera, Vico Basket, Pallacanestro Crema e CUS Parma, ricoprendo incarichi sia nei settori giovanili d’Eccellenza sia nell’attività senior. Nel suo percorso ha inoltre sviluppato competenze nella video analisi, nella preparazione individuale e nella gestione tecnica dei gruppi, costruendo un profilo completo e apprezzato nel panorama cestistico. L’approdo agli Stings rappresenta un ulteriore passo nella crescita del club mantovano, che punta a consolidare un progetto tecnico sempre più solido e organizzato. L’esperienza di Franchini sarà infatti preziosa non solo per affiancare il capo allenatore nel lavoro con la prima squadra, ma anche per favorire il collegamento tra settore giovanile e squadra senior, uno degli obiettivi strategici della società. Con questo innesto la società biancorossa conferma la volontà di investire sulla qualità dello staff tecnico, valorizzando la formazione dei giovani e la crescita dei propri giocatori attraverso un metodo di lavoro condiviso. Un tassello importante per affrontare al meglio la nuova stagione e continuare il percorso di sviluppo del progetto Stings.