Bocce – Favre e Buonfiglio: “Il futuro si costruisce insieme”

ROMA Importante momento di confronto e condivisione alla sede della Federazione Italiana Bocce, dove il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha partecipato per la prima volta ai lavori del Consiglio Federale della Fib, accolto dal presidente Roberto Favre e dai rappresentanti del movimento boccistico nazionale. Nel corso dell’incontro sono stati evidenziati gli ottimi risultati raggiunti dalla Federazione Italiana Bocce, che conta oggi 1.365 società affiliate e oltre 75.000 tesserati, confermandosi tra le realtà sportive più attive nel campo dell’inclusione sociale e della promozione sportiva sul territorio. Il presidente Buonfiglio ha ribadito l’impegno del Coni a sostenere concretamente le Federazioni, sottolineando l’importanza della passione, della competenza e del lavoro di squadra per la crescita dello sport italiano. Dal canto suo, Roberto Favre ha evidenziato il ruolo centrale delle bocce come disciplina capace di unire generazioni, favorire la partecipazione e rafforzare il tessuto sociale delle comunità locali. A suggellare la sintonia tra Coni e Fib, Favre ha consegnato a Buonfiglio la maglia ufficiale azzurra della Federazione. Un gesto simbolico che ha rappresentato l’unità di intenti e la volontà comune di continuare a far crescere lo sport delle bocce e l’intero movimento sportivo nazionale. «Il futuro dello sport si scrive insieme – ha dichiarato Favre – sintetizzando lo spirito dell’incontro e l’impegno condiviso verso nuovi traguardi. L’incontro ha rappresentato un passaggio significativo nel percorso di crescita della Federazione Italiana Bocce, evidenziando quattro direttrici strategiche fondamentali: la solidità economica dell’ente, confermata dall’approvazione di un bilancio positivo; l’investimento sul futuro attraverso progetti dedicati ai giovani, alla scuola e all’inclusione; il rafforzamento del dialogo con i territori e le società affiliate; e la modernizzazione della governance federale, orientata a rendere il movimento boccistico sempre più strutturato, attrattivo e competitivo nel panorama sportivo nazionale. È stata inoltre ribadita la volontà di consolidare la collaborazione con il Coni per sostenere l’attività delle società sportive e valorizzare il ruolo delle bocce come disciplina accessibile a tutte le età, capace di promuovere aggregazione, benessere e partecipazione attiva.

Il 2° Trofeo BCC Rivarolo Mantovano

Entra nella fase decisiva il 2° Trofeo BCC Rivarolo Mantovano, gara regionale e serale nella specialità a coppie, organizzata dalla Bocciofila Pozzolese, appuntamento di rilievo del calendario boccistico estivo. Le fasi eliminatorie si sono concluse ieri, mentre oggi andrà in scena la giornata conclusiva con la finale unica, separata al possibile tra le categorie A, B e C, che assegnerà i titoli della seconda edizione. Nel 2025 la prima edizione: nella categoria C si è imposta la coppia della Voltese, formata da Silvano Odinelli e Ferruccio Zanini, mentre nella categoria B il successo è andato ai portacolori della Solferino Bocce, Francesco Omodei e Silvano Saraceni. Ora l’attenzione è rivolta all’ultimo atto della manifestazione, che decreterà i vincitori assoluti del 2° Trofeo BCC Rivarolo Mantovano, confermando il valore organizzativo della Bocciofila Pozzolese. Le finali richiameranno numerosi appassionati e addetti ai lavori, offrendo un’importante occasione di confronto tecnico tra gli atleti e contribuendo a valorizzare ulteriormente uno degli appuntamenti più attesi della stagione boccistica regionale.