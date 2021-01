Il Comune rinnova per quattro anni all’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia sezione di Mantova la concessione in uso di un locale nell’ex scuola Calvi di Formigosa

MANTOVA La Giunta, nella riunione di mercoledì 30 dicembre, ha rinnovato all’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia sezione di Mantova l’atto di concessione di un locale, posto al primo piano, sito all’interno dell’immobile comunale della ex scuola elementare Calvi di Formigosa, in piazza Diaz. Il rinnovo è stato concesso per ulteriori quattro anni alle medesime condizioni economiche (importo canone annuo aggiornato secondo le variazioni dell’indice Istat in 1.030,32 euro e rimborso forfettario spese utenze di 366 euro) e contrattuali.

“Si fa presente che tale Associazione – ha detto il vicesindaco di Mantova e assessore al Demanio e patrimonio Giovanni Buvoli – ha realizzato degli interventi di manutenzione e miglioria all’interno dello stesso locale già in uso”.