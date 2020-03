Coronavirus, Foroni: Protezione civile sta installando tende per triage sanitario nuovi detenuti

MANTOVA “La Protezione civile ha iniziato ad installare delle tende pneumatiche all’interno del perimetro dei 18 istituti penitenziari lombardi per poter effettuare il triage sanitario dei nuovi detenuti prima del loro ingresso nelle carceri”. Lo ha fatto sapere l’assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni che sta coordinando i lavori. “A seguito degli accordi intercorsi tra il nostro Dipartimento e quello nazionale – ha spiegato – questa mattina abbiamo cominciato i lavori a Opera, Bollate, Pavia, Vigevano e Voghera. Domani si proseguirà con Lodi, il carcere minorile Beccaria di Milano e Monza. A partire dal 3 marzo e fino alla fine della settimana si continuerà con Cremona, Bergamo, Brescia (Verziano e Canton Mombello), Busto Arsizio, Como e Varese”.

Per quanto riguarda le carceri di Mantova, Lecco e Sondrio si attendono ulteriori disposizioni da parte dalla Polizia Penitenziaria.

Le tende vengono fornite dal Dipartimento di Protezione Civile: 11 sono già state consegnate alla Regione e le altre 7 arriveranno nei prossimi giorni.

L’attività – ha concluso Foroni – è stata affidata ad una squadra logistica della nostra Colonna mobile regionale composta da 10 volontari e 3 mezzi dell’Associazione Nazionale Alpini. Ancora una volta voglio ringraziare i nostri uomini per il lavoro preziosissimo che quotidianamente svolgono e in modo particolare nei momenti di particolare emergenza”.