Coldiretti Mantova consegna i pacchi della solidarietà: 3.500 chili di prodotti alimentari

MANTOVA

Cento pacchi della solidarietà, pari a 3.500 chili di prodotti alimentari Made in Italy di qualità, grazie ai produttori di Campagna Amica, saranno distribuiti in questi giorni da Coldiretti Mantova nell’ambito dell’operazione condotta dalla Confederazione su tutto il territorio nazionale.

Ieri la prima distribuzione a famiglie di Lunetta e Formigosa, grazie alla disponibilità della Parrocchia di Santa Maria dei Miracoli di Frassino, con il parroco don Marco Cerutti e don Fulvio Bertellini. Per Coldiretti Mantova erano presenti il presidente zonale Cristiano Negro e il vicepresidente della sezione Coldiretti di San Giorgio di Mantova, Franco Bernini.

Nel progetto nazionale “Amore per l’Italia”, ancora una volta Coldiretti dimostra di essere attenta alle esigenze del Paese in un frangente di difficoltà per molte famiglie, portando così un aiuto concreto attraverso la donazione di eccellenze gastronomiche 100% italiane, dai formaggi alla pasta, dall’olio di oliva agli insaccati, dal latte alla passata di pomodoro e altri prodotti di qualità.

L’iniziativa – spiega Coldiretti Mantova – prosegue nei prossimi giorni, fino all’esaurimento dei 100 pacchi della solidarietà.