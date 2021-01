Calcio a 5 Serie A – Salvezza e nuovo palazzetto: il Saviatesta fissa gli obiettivi per il 2021

MANTOVA Per il Saviatesta è stato un 2020 tutto sommato positivo. In questa annata particolarmente complicata, la giovane società biancorossa si è affermata ancor di più nel gotha del futsal italiano. E’ diventata una realtà consolidata, prima grazie al marchio Kaos, tra i più importanti nel panorama del calcio a 5 italiano, e ora con Saviatesta, realtà imprenditoriale mantovana che ha deciso d’impegnarsi al fianco di Daniele Bruschi e Cristiano Rondelli. L’estate scorsa l’arrivo del mister croato Frane Despotovic ha portato aria nuova e giocatori diversi rispetto ai sudamericani visti all’opera nell’epopea di Milella. Il Mantova ha affrontato questa prima parte di campionato tra mille difficoltà a livello logistico a causa del Covid, che ha spezzettato il torneo costringendo Danicic e compagni a un tour de force incredibile e partite ogni tre giorni. Martedì il buon pareggio interno contro il Petrarca, l’unica squadra capace di battere l’Acqua&Sapone, e domenica altro big match contro l’Aniene, uno scontro diretto in cui i punti varranno doppio. Per il Mantova sarà un gennaio molto intenso: campionato, mercato e questione palazzetto. Il Saviatesta si trova ora nel limbo tra la salvezza e i playoff. Il primo obiettivo è mantenere la categoria e per farlo la società è disposta a intervenire sul mercato cercando un pivot di qualità. La permanenza nella massima serie garantirebbe un giorno un posto sul carrozzone dei professionisti se dovesse andare in porto l’affiliazione alla Figc. Ma la vera svolta per il Saviatesta sarebbe trovare casa nel nuovo palazzetto di Borgochiesanuova, dove avrebbe a disposizione un impianto idoneo e consono a un campionato di Serie A. Il bando chiude il 12 gennaio. La concorrenza c’è, ma il Saviatesta è pronto a giocarsi le sue carte.