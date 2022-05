Inaugurata Mantovarchitettura

MANTOVA Venerdì 6 maggio è stata inaugurata la nona edizione di Mantovarchitettura, presso il Palazzo della Ragione. Oltre a un vasto numero di studenti del Politecnico di Milano, hanno presenziato alla cerimonia il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, il professore di “Storia dell’architettura moderna”, Federico Bucci, l’architetto, nonché ideatore della mostra inaugurale dell’evento, Eduardo Souto de Moura e il rettore dell’Università, Ferruccio Resta. Quest’ultimo, prima di aprire ufficialmente l’inaugurazione, ha simbolicamente dato parola alla rappresentante degli studenti che, oltre a ringraziare l’università per l’opportunità di prendere parte a questo progetto culturale, ha voluto sottolineare, a nome di tutti i ragazzi del Campus di Mantova, come questi eventi siano una grande fonte d’ispirazione per loro. Successivamente, terminato il discorso della giovane studentessa, è intervenuto il rettore del Politecnico: “Ho scelto di dare inizio all’inaugurazione con l’intervento di una studentessa perché simbolicamente lei, in quanto studente, è la più grande risorsa della società. Se non portiamo al centro di tutte le nostre riflessioni che cosa un domani servirà loro, non riusciremo mai a intercettare i cambiamenti necessari per migliorare e migliorarci. Abbiamo una grande opportunità oggi per cambiare le nostre città, le infrastrutture, le università, le architetture e le formazioni, grazie al NextGenerationEU. Inoltre, dobbiamo rimanere al passo con i tempi attraverso le connessioni internazionali e la presenza qui di una grande architetto internazionale come Eduardo Souto de Moura sta a significare proprio questo. Infatti, oltre a essere l’autore della mostra di quest’oggi, Edoardo dedica tantissimo tempo a formare i nostri studenti di Mantova e questo è un arricchimento che senza le connessioni di oggi non sarebbe stato possibile.” Durante il suo intervento, anche Mattia Palazzi ha voluto rimarcare l’importanza delle connessioni internazionali: “Grazie a eventi come questo, Mantova dimostra che esiste una visione internazionale anche in città di provincia, che non devono fare l’errore di pensare in modo provinciale. L’architettura è uno strumento di cambiamento, che scandisce il ritmo della città stessa.” A concludere la conferenza è stato il grande ospite, l’architetto Edoardo, che ha dichiarato di non essersi mai pentito di aver scelto Mantova, elogiandola sia dal punto di vista architettonico sia dal punto di vista umano, avendo trovato colleghi che oggi può definire anche amici.

Marcello Feroldi