Il centro storico di Porto si rifà il look, ecco la riqualificazione di via Roma

PORTO MANTOVANO – Sono attualmente in corso d’opera le progettazioni di diversi interventi da attuare sul territorio di Porto Mantovano: oltre alla realizzazione di una nuova struttura in grado di ospitare la scuola dell’infanzia, l’amministrazione ha in programma i lavori di riqualificazione urbana di un primo tratto di via Roma, strada centrale del paese e le operazioni di prolungamento dell’attuale percorso ciclabile situato in via della Libertà nella frazione di Soave. A dare conferma della futura attuazione di entrambi i progetti, il sindaco di Porto Mantovano, Massimo Salvarani : «Entrambi i progetti – spiega il primo cittadino -saranno realizzati anche grazie all’ottenimento di alcuni contributi che l’ente comunale si è aggiudicato con la partecipazione a degli appositi bandi. Andando per ordine, le operazioni di riqualificazione urbana del tratto di via Roma, corso centrale del paese in cui risiedono diverse attività storiche, che raggiungono la cifra di 170mila euro saranno finanziate per 85mila euro grazie ai fondi messi a disposizione da regione Lombardia ottenuti con la partecipazione a un bando appunto, insieme al distretto del commercio di cui fanno parte anche i vicini Comuni di Marmirolo, San Giorgio Bigarello e Roverbella. Analogamente – continua il sindaco di Porto Mantovano – sono in programma i lavori di prolungamento del tratto ciclabile già presente in via della Libertà a Soave, in altre parole daremo vita a un secondo lotto utile infatti ad ampliare il tratto ciclopedonale già esistente. Per quanto riguarda questo intervento, che ammonta alla cifra complessiva di 420mila euro, il Comune di Porto Mantovano è risultato assegnatario di un contributo appartenente al piano nazionale di ripresa e resilienza, in grado di finanziare l’opera in calendario». Come detto, pertanto, gli uffici comunali sono impegnati nel completamento di tutti gli atti propedeutici all’apertura delle gare d’appalto utili all’affidamento dei lavori degli interventi illustrati dal primo cittadino.