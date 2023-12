Pulze celebra Natale con la prima limited edition del dispositivo 2.0

MILANO (ITALPRESS) – Il periodo di Natale coincide con il momento dei bilanci. Tutti sono intenti a fermarsi e a riflettere su quello che è stato, quello che verrà ma anche l’occasione giusta per riflettere sulle cose più importanti e cosa possa essere cambiato. Con questo spirito Pulze ha deciso di lanciare la sua prima limited edition del dispositivo 2.0, dedicato ai nuovi inizi.Per celebrare il lancio della novità, Pulze ha organizzato un evento esclusivo al Diana Majestic di Milano, aprendo il sipario sul nuovo dispositivo 2.0 verde che si ispira e richiama il calore avvolgente delle festività natalizie. “Un vero e proprio viaggio emotivo, anche grazie alla creazione di una playlist dedicata e accessibile su Spotify, perfetto sottofondo per vivere e condividere le emozioni del Natale”, sottolinea Pulze.L’evento ha avuto come co-protagonisti una selezionata squad di influencer di spicco nel mondo del lifestyle, tra cui Luca Onestini, Matteo Ranieri, Matteo Diamante e Leonardo De Carli, ai quali è stato chiesto di riflettere e condividere un buon proposito da raggiungere per il nuovo anno, per regalarsi un nuovo inizio. “Un key point che si inserisce in un contesto più ampio in cui si pone l’attenzione di Pulze a costruire un futuro migliore e ricco di bellezza nella comunità – sottolinea il brand -. Offrendo una più ampia gamma di prodotti a potenziale rischio ridotto privi di combustione, il brand si posiziona infatti come l’alternativa giusta per i fumatori adulti, promettendo un’esperienza diversa e soddisfacente grazie alle caratteristiche innovative del device”.“Abbiamo scelto di lanciare la nostra prima limited edition di Pulze in questo periodo per fare un regalo di Natale a tutte le persone che hanno scelto di fidarsi di Pulze in questo nostro primo anno di vita. Speriamo che la nostra community possa apprezzare questa novità e decidano di “regalare un nuovo inizio” a loro stessi e alle persone a loro più care, grazie a un dispositivo innovativo e soddisfacente, che rappresenta la migliore scelta per i fumatori che cercano una alternativa”, spiega Armando Frassinetti, Market Manager Imperial Brands Italia.

– Foto ufficio stampa Pulze –

