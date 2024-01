Parcheggio al castello di Castiglione chiuso, la minoranza attacca

CASTIGLIONE – Il parcheggio sotto le mura del castello non è ancora accessibile e tale situazione provoca una presa di posizione da parte della minoranza consiliare. L’ultimo affondo è del capogruppo Maurizio Caristia: «In questi giorni i lavori per permettere di raggiungere l’area per la sosta delle auto, attraverso la via a lato del Famedio, sono in fase di completamento. È però una strada di accesso che permetterà un unico senso di marcia ed un percorso tortuoso che sicuramente non agevolerà l’afflusso di veicoli. Così rimane inattuato l’adeguamento dell’unica via di potenziale transito, sia per l’uscita dal parcheggio che per il raggiungimento dello stesso, cioè quella accessibile da via Napoleone».

Poi Caristia punta il dito contro l’amministrazione comunale: «Questa è la dimostrazione di come vengono programmati i lavori per un’opera pubblica dal nostro Comune: prima si realizza, lasciandola per anni inutilizzata, poi si pensa a come progettare la sua fruizione. Si poteva ipotizzare già all’inizio – evidenzia ancora l’esponente dell’opposizione – che per raggiungere il parcheggio, così come stabilito, c’erano problemi di espropri perché la strada passa per quattro proprietà diverse e, per l’accesso che si immette da via Napoleone, e potevano esserci disagi relativi a larghezza e staticità del viottolo sterrato. Se si intende utilizzare il parcheggio, occorrerà non solo completarlo, ma anche adeguare le vie d’accesso coinvolgendo il San Pellegrino, in quanto l’ospedale utilizza lo stesso viottolo per dipendenti e fornitori».