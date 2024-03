Incendio alla Sacchi nel cantiere per la copertura della palestra. Ustioni di secondo e terzo grado alle mani per un operaio

MANTOVA Un incendio è divampato oggi pomeriggio all’interno della scuola Sacchi di via Frattini. Le fiamme sono partite dal cantiere per il rifacimento della copertura della palestra della scuola. Nel giro di pochi minuti la zona di via Frattini e delle altre vie limitrofe è stata avvolta da una nuvola di fumo visibile da vari punti della città.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con la Polizia locale e i mezzi del 118. Un operaio è stato trasportato in ospedale; si tratta di un 40enne che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado alle mani. Non si segnalano feriti o intossicati tra personale della scuola e studenti. Sul posto per sincerarsi della situazione è presente anche il sindaco Mattia Palazzi.