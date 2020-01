Overdose fatale nel giorno del suo compleanno: arrestate due persone

MANTOVA I carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Mantova hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di due persone che avrebbero ceduto a una 45enne una dose di eroina per la quale era morta di overdose. Il fatto era accaduto a San Cataldo lo scorso giugno nel giorno del compleanno della vittima, e i due arrestati erano stati identificati nei mesi successivi. Si tratta di un 24enne residente a Buscoldo e di una donna di 48 anni residente in città. A quest’ultima oltre all’accusa di cessione di sostanze stupefacenti in concorso con il 24enne, viene anche contestata la morte conseguenza di altro reato. Nei giorni scorsi il gip ha disposto per entrambi la misura della custodia cautelare domiciliare che è stata eseguita ieri. In casa del giovane è stata sequstrata della sostanza per il taglio della droga e una decina di grammi di eroina già suddivisa in dosi.