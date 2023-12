Lavori di ristrutturazione della cartiera: Bruno e Francesco Zago assolti dall’accusa di illecito paesaggistico

MANTOVA La Corte d’Appello di Brescia ha assolto lo scorso 21 dicembre Bruno e Francesco Zago, presidente e amministratore delegato di Pro-Gest rispettivamente, relativamente al presunto illecito paesaggistico connesso ai lavori di ristrutturazione dell’ex Cartiera Burgo di Mantova.

In merito alla sentenza stessa l’avvocato Alberto Mascotto, legale rappresentante di Bruno e Francesco Zago, ha dichiarato: “prendiamo atto con soddisfazione della sentenza emessa in data 21 dicembre, che sancisce il proscioglimento di Bruno e Francesco Zago in relazione al presunto illecito paesaggistico connesso ai lavori di ristrutturazione dell’ex Cartiera Burgo di Mantova. La sentenza testimonia una volta di più la piena conformità urbanistica, paesaggistica e monumentale di tutti i lavori condotti da Pro-Gest durante il processo di ristrutturazione della Cartiera. A tal proposito è utile sottolineare che questa assoluzione si accompagna al completo proscioglimento anche del progettista, ingegner Giuseppe Ruscica, difeso dal collega avvocato Vincenzo Pellegrini. La sentenza della Corte d’Appello di Brescia ha pronunciato il suo proscioglimento in relazione alle opere oggetto di dibattimento, ovvero alcuni camini ed un filtro d’aria di piccole dimensioni. Le altre opere erano state già oggetto di proscioglimento in primo grado con sentenza del 12 aprile 2022, che aveva già assolto i signori Zago rispetto alla quasi totalità delle accuse”.