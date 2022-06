Lunetta si arricchisce di cinque nuovi colori

MANTOVA – Con l’edizione del 2022 il festival mantovano di arte urbana ha realizzato altre cinque nuove opere a cura degli artisti Corn79, Vesod, Luca Zamoc, Sara De Lucia, Elisa Veronelli, raggiungendo un totale di 55

A tema per-durare, ha coinvolto gli artisti Corn79, Vesod, Luca Zamoc, Sara De Lucia, Elisa Veronelli, invitandoli a indagare la costanza, la fedeltà e la persistenza, richiamando sia il trasporto sentimentale – quello generato riappropriandosi di spazi, colori e immaginazione – che il concetto di fine temporale.

Con 5 nuove opere nel 2022, su una superficie complessiva di 632 metri, il quartiere Lunetta raggiunge un totale di 55 opere, riconfermandosi sempre di più un museo a cielo aperto.

«Giunto alla sua settima edizione, il festival si conferma parte attiva e consolidata del tessuto sociale del quartiere Lunetta, perdurando nella sua operazione portatrice di idee, contenuti e azioni con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità e dare valore alle aree marginali della città. Proprio sul tema del per-durare, infatti, sono stati invitati a lavorare gli artisti, per indagare quella costanza, fedeltà e persistenza che hanno consentito al festival di essere uno dei più longevi di Italia.» spiega Simona Gavioli, direttrice di Without Frontiers | Lunetta a Colori.

Dal 2016 Without Frontiers | Lunetta a Colori partecipa al tessuto associativo del quartiere, semina idee e aiuta gli abitanti a riscrivere la propria storia. Questa edizione è un invito ad amare, e quindi a prendersi cura, riparare e tutelare ciò che nasce da questa esperienza, per rendere profondo e durevole il cambiamento.

La bellezza richiede tempo. È un processo di co-creazione che merita un’attenzione protratta, in modo da acquistare valore e stratificarsi lentamente nella memoria collettiva. Questo accade da sempre nei centri storici, destinatari di tanti progetti culturali. Ora la dimensione della temporalità e della memoria viene associata anche alla periferia, ribaltando la consueta narrazione che la vedrebbe spoglia di contenuti, impersonale, vuota di significati