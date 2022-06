Concerti estivi, pronto il palco extra large di piazza Sordello

MANTOVA – Praticamente pronto il grande palco di piazza Sordello, che ospiterà sei concerti nell’arco di quindici giorni. Un mastodontico agglomerato di ferro, che occuperà la piazza fino al 13 luglio, quando il concertone di Radio Bruno chiuderà la rassegna estiva.

Il palco che misura 14 metri di altezza e 15 metri 40 di profondità è stato chiesto esplicitamente più grande proprio dai Placebo, che apriranno la rassegna mercoledì. “Siamo tornati all’antico – spiega il viadanese Roberto Butarelli, titolare di Electra Service, ditta che si occupa dell’allestimento della struttura -, abbiamo realizzato un palco sulla falsariga di quello usato in occasione dei concerti di Elton John e Sting, quindi più grande rispetto alle ultime edizioni della rassegna di concerti estivi”.

In due giorni, il palco di piazza Sordello è stato terminato e messo a punto pronto per essere plasmato a seconda delle esigenze di chi ci salirà sopra.

“E’ bello tornare a lavorare in questa piazza, dopo un paio di anni di stop forzato. Allestisco palchi qui a Mantova dal 1996, quando si esibì Fiorello. Da allora, quando si è trattato di realizzare concerti, il palco era curato dalla mia azienda”. Electra Service ha esperienza decennale nel campo dell’allestimento di palchi e non è un caso che pochi giorni fa la ditta viadanese abbia realizzato la struttura che ha ospitato il concerto di Vasco Rossi a Milano.

“Un’esperienza meravigliosa, uno sforzo immane ma al pari gratificante. Per dare un’idea della grandezza del palco di Vasco posso dire che questo di Mantova non è nemmeno la metà di quello di Milano, che ha visto all’opera 80 addetti al montaggio contro i 20 che hanno messo in piedi questo di piazza Sordello. Qui sono bastati due giorni di lavoro e tre camion pieni di attrezzature, a Milano invece erano 24 i camion per cinque giornate piene di lavoro. Insomma, una cosa davvero di dimensioni eccezionali”.

I due anni di stop hanno regalato tempo per pensare ai fratelli Buttarelli, che non si sono persi d’animo e anzi hanno programmato il futuro alla grande. “Il lockdown ci ha fermato, ma noi non ci siamo fermati nel senso che abbiamo pensato a qualcosa di nuovo e abbiamo affinato alcuni rami dell’azienda. Diciamo che non siamo mai stati al palo: qualcosina inoltre abbiamo messo in atto garantendo così lo stipendio ai nostri 5/6 dipendeni e ad alcuni nostri operai”.

Tornando alla stretta attualità, il palco allestito in piazza Sordello ospiterà prestigiosi ed esclusivi nomi internazionali, oltre che ad artisti di spicco della scena musicale italiana.

Il programma vede protagonisti d’eccezione: Placebo (29 giugno), The Zen Circus (1 luglio), Iggy Pop (5 luglio), Sangiovanni (8 luglio) e Caparezza (9 luglio) e per finire il concerto di Radio Bruno Estate (13 luglio). Per quest’ultimo appuntamento e per quello del 1 luglio l’ingresso sarà gratuito.

Per quanto concerne il concerto dei Placebo, il cui attesissimo show era stato originariamente previsto a luglio 2020, poi spostato nel 2021, l’evento è sold out e biglietti acquistati per le date poi riprogrammate rimangono validi.