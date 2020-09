Pari opportunità: Levoni entra nell’Italy’s best employers for women 2021

MANTOVA Importante riconoscimento in casa Levoni, con la ditta che è stata riconosciuta, dall’lstituto Tedesco Qualità ITFQ, come una tra le aziende migliori in Italia per la tutela delle pari opportunità, tanto da comparire tra i nomi di Italy’s Best Employers for Women 2021. L’azienda mantovana, una delle eccellenze del settore gastronomico della produzione dei salumi, vanta una presenza femminile pari al 60% per le attività d’ufficio e al 20% per il comparto lavorazione e trasformazione delle carni. Un riconoscimento che Daria e Marella Levoni, la prima responsabile dell’area ricerca e sviluppo, la seconda dell’area comunicazione, commentano così: «In un settore per tradizione molto maschile come quello dei salumi, nella nostra azienda cerchiamo di valorizzare anche i talenti più prettamente femminili, convinti che l’apporto di donne e uomini insieme renda qualsiasi risultato più completo ed efficace». Lo studio che sta dietro all’Italy’s Best Employers for Women 2021, si avvale di una metodologia conosciuta come “listening”, che si basa sul vero e proprio ascolto del web nella valutazione delle aziende, analizzando temi come cultura d’impresa, pari opportunità e carriera femminile, che viene fatta sui social media, blog, forum, portali di news e video. L’intelligenza artificiale controlla ogni frammento di testo e ne considera il tono, riconoscendolo come positivo, negativo o neutrale; insomma, Levoni piace non solo tra due fette di pane (chi è stato in questi ultimi giorni al Festivaletteratura capirà), ma anche su Internet. (f.b.)