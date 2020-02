Bozzolo, scuola al centro: investiti oltre 1,6 milioni di euro

BOZZOLO Le scuole al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale di Bozzolo che ha predisposto – alcuni sono già stati realizzati – diversi interventi sui vari plessi del territorio, dalla primaria alla secondaria per quasi 2mln di euro.

Un ricco elenco di interventi, quello che il Comune di Bozzolo ha previsto per le scuole del territorio, al fine non solo di garantire locali sicuri ma anche di rendere sempre più appetibile l’istituto comprensivo.

Interventi di cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Torchio si dice soddisfatta. Proprio guardando ai lavori realizzati alla primaria, spiccano gli interventi di adeguamento sismico, di bonifica dell’amianto e di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico realizzati nella palazzina, un tempo direzione didattica, per un costo complessivo di 555mila finanziato per 432mila euro dallo Stato. Interventi, questi, attualmente in corso in attesa che nei mesi estivi inizino ulteriori lavori.

Ma per un intervento all’interno della scuola, ecco che un altro viene svolto al suo esterno come nel caso dei marciapiedi della primaria: «un intervento necessario», come spiegato dal sindaco Torchio costato 27.370 euro.

Lavori anche per la palestra scolastico sportiva di via Valcarenghi dove sono stati riqualificati gli spogliatoi per 180mila euro con un mutuo del credito sportivo a tasso zero. Investiti poi 47mila euro per i serramenti esterni della palestra, i canali di gronda la e tinteggiatura, nonchè ulteriori 56mila euro per il rifacimento dell’impianto di illuminazione interna, dorsali elettriche ed illuminazione di emergenza per 56mila euro.

Gli interventi alla primaria si chiudono con quelli alla mensa scolastica, piano terra ex palazzina didattica, realizzati nel 2017 per un totale di 132mila euro, ai vialetti interni alla scuola per un impegno di spesa euro 69mial euro e le manutenzioni all’asilo nido, programmate, per 28mila euro e l’impianto termico per la scuola dell’infanzia per 54mila euro.

Attenzione, però anche alla secondaria con interventi all’impianto termico per una somma di 235mila euro – di cui 171mila frutto di fondi “Buona scuola” Renzi, ed alle facciate interne per 71mila euro. Lavori cui si aggiunge la tinteggiatura interna costata 15.400 euro e l’installazione di luci d’emergenza, per 4mila euro, ed interne: lavori messi in previsione e finanziati da contributo statale per 50mila euro.

Costano, invece, 115mila euro i lavori alla palestra riguardanti la centrale termica a cui vanno ad aggiungersi 32.200 euro per conto termico, da autorizzare per il recupero degli spogliatoi. Numeri cui si aggiungono altri 5mila euro per varie manutenzioni.

Il totale degli investimenti, finora, si ferma dunque ad 1.681.970 per 653mila euro di contributi statali.