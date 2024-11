Pm 10, revocate a Mantova le limitazioni di primo livello a partire da venerdì 22 novembre

MANTOVA Considerato che il Pm 10 da due giorni è sotto i 50 microgrammi al metro cubo, il sito Infoaria (https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/stato-attivazione) informa che a partire da venerdì 22 novembre a Mantova sono revocate le misure di primo livello. Possono dunque tornare a circolare tutti i giorni i veicoli a benzina, a gas e diesel Euro 0-1 tutte le alimentazioni (gas incluso), Euro 2 – 3 – 4 diesel. Il rientro dall’allerta avviene dopo due giorni consecutivi al di sotto dei 50 microgrammi al metro cubo e se le previsioni meteo non prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo concentrazioni eccessive di inquinanti. Il controllo sul rientro dalle condizioni di primo o di secondo livello si effettua tutti i giorni, pertanto, se l’applicazione delle misure emergenziali può avvenire solo il martedì e il venerdì, il ritorno alle condizioni di normalità può avvenire tutti i giorni.

Si ricorda anche l’introduzione del limite a 19° (con tolleranza di 2°) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative deroghe.