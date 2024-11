Povertà in diminuzione, ma aumentano gli italiani che chiedono aiuto

MANTOVA Giovedì 21 novembre nella sede di Comunità Mamrè a Mottella di San Giorgio Bigarello si è tenuta la presentazione del report “Accompagnare alla speranza – Ascoltare, accogliere, servire”, che illustra le attività svolte nell’anno 2023 dalla rete diocesana dei servizi che fanno capo alla Caritas mantovana.

Il report, realizzato dall’Osservatorio diocesano delle Povertà e delle Risorse, rende conto dell’attività che la rete dei Centri di Ascolto delle povertà e i servizi residenziali dell’Associazione Abramo hanno offerto alle persone più vulnerabili del nostro territorio.

Il titolo Accompagnare alla speranza mette in luce due elementi ugualmente importanti e tra loro in relazione: l’azione dell’accompagnare e la dimensione della Speranza. Questi due aspetti procedono assieme perché esprimono una stessa realtà: la speranza è una condizione che la persona coltiva non solo in sé e per sé, ma che condivide con coloro che ama. Sperare è un atto collettivo che si accompagna con altri, che è accompagnato da altri.

I Centri di Ascolto e le opere di accoglienza della Chiesa mantovana nella loro prassi quotidiana sono fondati sulla relazione, si propongono di accompagnare nel loro cammino tante persone che, nella fatica, e spesso nella solitudine, chiedono di poter essere aiutate a dare una svolta alla loro esistenza per superare le difficoltà del presente in una promessa di futuro che non si osa ancora immaginare.

Il senso della raccolta dati

La raccolta dati della rete mantovana dei Centri di Ascolto intende, anzitutto, offrire un servizio di conoscenza e di testimonianza, al fine di rendere le comunità e i territori più consapevoli dei bisogni delle persone e delle situazioni che, spesso in modo nascosto e difficilmente intercettabile, si manifestano. Una descrizione di tali situazioni rende possibile organizzare risposte più efficaci, in grado di prevenire lo svilupparsi di ulteriori percorsi di esclusione e di disagio sociale.

La diocesi di Mantova da molti anni partecipa anche alla raccolta dati nazionale, con la quale annualmente Caritas italiana restituisce una preziosa lettura dei fenomeni di povertà e di esclusione sociale rilevati sul territorio nazionale. Partecipa inoltre all’Osservatorio Regionale delle Povertà.