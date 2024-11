L’Italia U.21 chiude il 2024 con un pari con l’Ucraina

LA SPEZIA (ITALPRESS) – La Nazionale under 21 chiude il suo 2024 con un pareggio per 2-2 contro l’Ucraina, ottenuto nell’amichevole dello stadio Alberto Picco di La Spezia. I ragazzi allenati dal ct Carmine Nunziata si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, con Casadei che dopo appena tre minuti costringe Neshcheret al miracolo su una sua insidiosa conclusione. All’11 ci prova anche Pafundi con un mancino dalla distanza, che termina di poco a lato. La formazione ospite prova a reagire, ma fa molta fatica a rendersi pericolosa nella metà campo avversaria. Al 26′ gli azzurrini concretizzano il loro lungo predominio passando in vantaggio grazie alla rete realizzata da Giovanni Fabbian, autore di un mancino al volo su splendido assist di Palestra. Neanche il tempo di gioire per i padroni di casa, che due minuti più tardi l’Ucraina ristabilisce la parità: Kvasnytsya approfitta di un grave errore in impostazione di Fabbian e deposita la palla in fondo al sacco per l’1-1. Gli ospiti provano a portare l’inerzia della sfida dalla loro parte e al 36′ ci provano con un destro a giro di Bragaru, su cui interviene prontamente Turicchia. A pochi minuti dall’intervello ci pensa Francesco Pio Esposito a riportare avanti l’Italia, con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner calciato da Miretti: all’intervallo è 2-1. Nella ripresa l’Ucraina cerca una scossa anche attraverso le sostituzioni di Melgosa e al 54′ va al tiro con Fedor, ma la sua conclusione non impensierisce il neo-entrato Sassi. Gli azzurrini si concentrano maggiormente sul possesso palla per difendere il vantaggio e provare a colpire in contropiede, mentre l’Ucraina cerca il pertugio giusto per superare la retroguardia di casa. All’83’ la squadra gialloblù costruisce un’ottima azione sulla fascia destra con Tsarenko, che mette in mezzo per Krasnopir, il quale sigla il tap-in vincente per il pareggio. I ragazzi di Carmine Nunziata tentano un assalto finale, ma non riescono a riportarsi avanti, chiudendo così con un pari il 2024.

