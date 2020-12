Santa Lucia è diventata tecnologica, c’è un indirizzo mail

MANTOVA – In periodo di Coronavirus anche Santa Lucia ha deciso di diventare tecnologica per rispondere a tutti i bambini. Nel paese in riva al Chiese è stato attivato, infatti, uno speciale indirizzo email in cui sarà possibile inviare la propria letterina che arriverà direttamente a Santa Lucia. Negli anni precedenti la tradizione voleva che sotto i portici del Comune in piazza XXV Aprile, fosse a disposizione di tutti i bambini del paese un’apposita cassetta delle letterine destinate a Santa Lucia, alle quali poi lei si impegnava a rispondere singolarmente.

Quest’anno, invece, per poter rispettare tutte le regole imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19, Santa Lucia non mancherà di far sognare i bambini di Acquanegra sul Chiese e delle frazioni di Mosio e delle Valli e lo farà in un modo veramente molto speciale.

La Santa più amata dai bambini ha imparato infatti alcune nozioni di informatica di base, sapendo che ormai i bambini sono abituati all’utilizzo delle piattaforme digitali e quindi non avranno difficoltà a mettersi in contatto con lei. Le letterine, non più cartacee ma ora in formato digitale, potranno essere inviate dai bambini all’indirizzo email: santalucia.acquanegra@gmail.com.

Paolo Zordan