Vetri di-segni e alfabeti con Lunardon da Corraini

MANTOVA – “L’interagire con personalità sempre diverse e diversi materiali ha alimentato la mia necessità di continua sperimentazione, per portare le capacità plastiche del vetro sempre più oltre, fino al limite costituito dal materiale associato: chiodi, posate, guaine e quanto di più curioso e stimolante abbia incontrato”. Artista eclettico che ha fatto del vetro soffiato il territorio privilegiato della sua ricerca artistica e progettuale, Massimo Lunardon crea forme inconsuete e sorprendenti, alimentato dalla continua necessità di sperimentare le potenzialità di un materiale tanto versatile quanto vulnerabile. La sua continua ricerca di sperimentazione, e di stili e stimoli sempre diversi con cui confrontarsi per dare al vetro ogni volta forme e contenuti nuovi, ha trovato terreno fertile nell’incontro con la Galleria Corraini, da sempre aperta alla creatività, all’innovazione e all’incontro tra le diverse discipline. “C’è sempre stata la voglia di lavorare insieme per fare qualcosa di nuovo” racconta Lunardon “passavo in Galleria e Marzia e Maurizio subito mi chiedevano cosa potevamo inventarci, è una situazione che ti dà moltissima energia. Per questa occasione abbiamo pensato di raccogliere e rispolverare tutti i progetti, le idee, le mostre pensate insieme in questa bella collaborazione che va avanti ormai da un quarto di secolo. E ci siamo detti, perché non creare insieme ancora una volta qualcosa di nuovo?” Massimo Lunardon realizza un alfabeto in vetro da appendere al muro, dove ogni lettera è un pezzo unico e ha al suo interno elementi e materiali diversi, in una modalità tipica della sua produzione artistica. I disegni dei quattro illustratori, messi di fianco ai vetri, sono un’ulteriore testimonianza del processo di creazione dell’artista, che ha trasformato un segno a due dimensioni in un oggetto tridimensionale, lavorando una materia prima come il vetro, con tutti i suoi limiti e le sue potenzialità. Le opere di Massimo Lunardon saranno esposte in Galleria Corraini a partire dall’8 dicembre, le visite sono possibili solo su appuntamento. Sui profili social della Galleria Corraini e di Corraini Edizioni sarà possibile vedere video, immagini e foto che raccontano il percorso di ideazione e lavorazione degli oggetti, fino alle opere finite. Un modo per visitare la mostra e il dietro le quinte della sua progettazione anche a distanza. Le opere di Massimo Lunardon sono anche in vendita sul sito Corraini Bazar. La Galleria Corraini è aperta mercoledì (09:30 – 13, 15:30 – 18), giovedì (09:30 – 13, 15:30 – 19:30) e venerdì (09:30 – 13, 15:30 – 18) ed effettua consegne a domicilio nella città di Mantova.