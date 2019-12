MANTOVA E’ in programma al Baratta il nuovo appuntamento con “Storie in biblioteca”, gli incontri per i bambini dai 2 agli 8 anni che si tengono nella mediateca di corso Garibaldi 88 (Spazio bambini). In prossimo evento è in programma mercoledì 18 dicembre alle 16,30. La lettura ad alta voce è a cura di Simonetta Bitasi. L’evento è promosso dal Comune di Mantova. L’ingresso è libero. Informazioni al numero telefonico 0376 35271.