In giro anziché in quarantena: denunciato dalla Polizia. Green pass: multati 4 titolari di pubblici esercizi

MANTOVA Nel corso della settimana, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli volti a garantire il rispetto delle misure sul contenimento della diffusione del Covid, anche sulla base di quanto emerso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il piano operativo definito dal Questore di Mantova ha previsto l’impiego di numerosi equipaggi coadiuvati anche dal Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, che – nelle fasce orarie ritenute più sensibili – hanno garantito un capillare presidio del territorio tanto nel Capoluogo, quanto nei comuni limitrofi.

Nel corso dei servizi sono state identificate 318 persone.

Quattro titolari di esercizi pubblici sono stati sanzionati per non aver verificato il regolare possesso del Green Pass della clientela già presente all’interno dei locali.

Una persona è stata denunciata per aver violato il regime di quarantena perché positiva al Covid-19.

Il Questore di Mantova Giannina Roatta ha così commentato gli esiti del servizio: “Nell’ambito del costante impegno profuso nell’attività di prevenzione e controllo del territorio è importante, in questa delicata fase pandemica, mantenere un’attenzione particolare, come richiamato in occasione della recentissima riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto, alle verifiche sull’osservanza delle prescrizioni in materia di contenimento della diffusione del contagio. L’osservanza delle misure da parte di tutti significa in primis attenzione e riguardo per sé stessi e rispetto per gli altri e fa parte integrante di quel concetto di senso civico inteso come l’insieme di comportamenti ed atteggiamenti che devono rappresentare la regola nella vita di comunità; la mia prima impressione in tal senso non può che essere positiva: i cittadini mantovani sono rispettosi e collaborativi, non solo si sottopongono di buon grado ai controlli, ma anzi manifestano apprezzamento, consapevoli dello spirito e del fine comune che si intende perseguire. Le sanzioni elevate, sempre con interventi improntati ad equilibrio ma con la dovuta fermezza, devono, in tale contesto, rappresentare un incentivo ad un sempre maggior rispetto delle regole per il bene comune.”

L’attività di controllo proseguirà anche al fine di garantire che tutti rispettino le regole e tutti siano posti nelle condizioni di attendere alle proprie occupazioni quotidiane in piena sicurezza.