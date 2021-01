MANTOVA Incidente questa mattina sulla tangenziale nord, dove nello scontro tra due auto una Fiat 500 si è ribaltata e l’uomo alla guida è rimasto gravemente ferito: si tratta di un anziano classe ’38, A.T. di città, elitrasportato all’ospedale di Cremona. Nell’incidente coinvolte anche una Mercedes e una Volkswagen New Beetle i cui conducenti non risultano feriti. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto Polizia locale, 118 e vigili del fuoco.

In aggiornamento