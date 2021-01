MANTOVA Dopo la terza sconfitta consecutiva nel recupero con Matera (3-0), si acuisce la crisi in casa Saviatesta. Il dg dei biancorossi Cristiano Rondelli non nasconde la delusione e sbotta: “Mi aspettavo una reazione diversa. La squadra è involuta, anche sul piano mentale. Dobbiamo cambiare qualcosa, serve una scossa perchè sabato con l’Avellino bisogna assolutamente vincere. Decideremo a mente fredda, ma sono tutti in discussione. Sì, anche il mister”.