Basket Serie A2 – Colpi Staff, ecco Criconia. Il prossimo è Guerrieri

Mantova E’ ufficiale l’arrivo in casa Stings, per altro annunciato nei giorni scorsi su queste pagine, della guardia Martino Criconia. Nato a Mestre il 3 aprile 1998, Martino ha cominciato a giocare a basket ad appena 5 nel Salzano, dove ha compiuto il percorso nel settore giovanile fino alla categoria Under 14. Successivamente si è trasferito alla Reyer Venezia iniziando ad allenarsi con la squadra di serie A. Nella stagione 2015/16, sempre nei ranghi della Reyer, Martino ha vinto le Finali Nazionali U18 a Pordenone guadagnandosi la nomination nel miglior quintetto del torneo. L’anno successivo si è diviso tra Reyer e il BK03 Salzano di serie D, mentre nel 17/18 ha vestito la maglia del Giulianova in B. Dopo un campionato col Valsesia, è seguita l’esperienza triennale nel Chiusi con la storica promozione in A2 nella stagione 2020/21. Nello scorso campionato, la San Giobbe è stata la squadra rivelazione di tutta la serie A2: ha chiuso al quarto posto la stagione regolare nel girone rosso, raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia e le semifinali play off, eliminata in entrambi i casi dalla corazzata Udine. Criconia ha chiuso la stagione regolare con 4.2 punti, 1.7 rimbalzi e 4.6 di valutazione in 16 minuti di media. Il suo rendimento è sensibilmente migliorato nelle 8 partite dei play off con 5 punti e 2.4 rimbalzi in quasi 17 minuti.

Martino è un giocatore dalla grande intensità, dotato di un tiro micidiale dalla lunga distanza e capace di attaccare il ferro; mentre in difesa sa abbinare fisicità ed energia da vero e proprio guerriero. Tutte qualità che metterà a disposizione degli Stings. «Ho scelto Mantova – spiega Criconia – perché penso sia la realtà perfetta dove potermi affermare e dimostrare il mio valore. E’ una società con delle basi solide e importanti, che ha sempre ottenuto ottimi risultati. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova stagione e togliermi tante soddisfazioni».

Il prossimo innesto nel roster della Staff sarà il lungo Lorenzo Guerrieri (2.07 m), in prestito da Trieste che lo ha bloccato fino al 2026; dovrà però riprendere confidenza con il gioco dopo che un infortunio ha bloccato la sua esperienza in una high school della Florida.