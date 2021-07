Maltempo, Coldiretti Mantova: 20 giorni per la segnalazione dei danni

MANTOVA Coldiretti Mantova informa che le segnalazioni dei danni subite a seguito della tromba d’aria e della grandine, che ha colpito lo scorso 26 luglio il Basso mantovano e il Viadanese, devono essere segnalate entro e non oltre 20 giorni dal verificarsi dell’evento calamitoso all’Utr Valpadana.

Gli uffici di Coldiretti Mantova sono a disposizione degli associati per raccogliere gli elementi relativi ai danni subiti, in quanto la segnalazione deve essere presentata dal singolo soggetto o dall’associazione in forma scritta, anche tramite Pec all’Ufficio Competente e deve indicare: data e descrizione dell’evento; illustrazione del danno subito (bene danneggiato o sue parti, riferimenti catastali, eventuale documentazione fotografica); stima del valore complessivo del danno con l’utilizzo di apposita modulistica. La segnalazione costituisce infatti un presupposto essenziale per l’accesso ai benefici di legge di cui al Dlgs 102/2004.