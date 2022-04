Sentenza-Covid, Mantova fa giurisprudenza

MANTOVA – Ha fatto giurisprudenza l’orientamento espresso dal Tribunale di Mantova che ha dichiarato nullo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato durante l’emergenza Covid. Analoga decisione basata proprio su quella di Mantova. è stata presa recentemente dal Tribunale di Roma, che ha dichiarato “nullo per violazione dell’articolo 46 del cosiddetto Decreto Cura Italia, il licenziamento intimato dal datore di lavoro durante l’emergenza epidemiologica da Covid”. Nell’accogliere il ricorso di un giovane lavoratore licenziato il 26 marzo 2021, il giudice del Lavoro ha riconosciuto la più ampia tutela reintegratoria. Una pronuncia destinata a fare da apripista rispetto a vicende analoghe. Secondo il Tribunale di Mantova dal “carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina del blocco dei licenziamenti consegue la nullità dei licenziamenti adottati in contrasto con la regola, con una sanzione ripristinatoria”.