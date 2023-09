Ciclismo pro – Europei: Affini e gli Azzurri fiduciosi per la prova in linea

Assen (Ned) C’è attesa per la prova Uomini Elite che chiuderà i Campionati Europei di ciclismo strada, nella quale vi sarà al via anche Edoardo Affini. La partenza prevista è per le ore 12.15 da Assen. Nella mattinata di ieri gli Azzurri hanno rifinito la preparazione, con la prova del circuito del Col du Van, lo strappo che porta ai 480 metri della collina. Il ct Daniele Bennati: «E’ una gara di 200 chilometri, perciò ci aspettiamo una corsa molto movimentata dal primo chilometro. La squadra sta bene, i ragazzi sono tutti convinti di poter fare una grande prova. In base alla situazione di corsa imposteremo la tattica migliore. Abbiamo uomini di esperienza, in grado di leggere la situazione e realizzare le scelte più adeguate». Il ct non ha fatto mistero che sono due i corridori di riferimento della Nazionale: Filippo Ganna, uscito in buone condizioni dalla Vuelta, e Matteo Trentin. A loro si aggiungono Elia Viviani, Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Luca Mozzato e Andrea Pasqualon.