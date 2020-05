Travolto da un camion mentre caricava il suo: grave un 45enne alla Polimeri

MANTOVA Stava effettuando un carico alla cisterna del suo camion e si era così sistemato nella parte posteriore del veicolo quando è stato investito da un altro camion che era in fila in attesa di fare a sua volta il carico. È successo ieri verso le 9.30 all’interno dello stabilimento della Polimeri in via Taliercio. A rimanere schiacciato tra i due mezzi pesanti è stato un autotrasportatore spagnolo di 45 che ha riportato la frattura di un femore e di una spalla. L’uomo è stato soccorso sul posto dalle ambulanze del 118 e quindi trasportato al Carlo Poma dove è stato sottoposto ad accertamenti. Sul luogo dell’infortunio sono poi intervenuti i tecnici dello Spsal di Mantova che hanno effettuato i rilievi del caso, al termine dei quali hanno disposto il sequestro del mezzo investitore per verificare se all’origine dell’infortunio non possa esserci stato un guasto meccanico.