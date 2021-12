ULTIMORA Anziana trovata morta in casa a Roverbella. Si sospetta un omicidio

ROVERBELLA Una donna di circa 70 anni è stata trovata senza vita nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 9 dicembre, nella sua abitazione di Roverbella. Sul corpo sarebbero state rilevate diverse ferite sospette da arma da taglio che farebbero avanzare l’ipotesi relativa ad un omicidio. L’allarme è scattato poco prima delle 18, quando un famigliare della donna, da quel che risulta il figlio, ha chiamato il 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, ma per il tipo di ferite he erano state riscontrate è stato chiesto l’intervento dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari di Roverbella e a seguire i loro colleghi del Reparto Operativo e del Nucleo Investigativo con il magistrato di turno. Gli accertamenti sono proseguiti fino a tarda ora e altrettanto a lungo sono stati sentiti anche i famigliari della vittima. Da quel che risulta la donna abitava da sola in una villetta collegata con quella dei famigliari. Non sarebbero stati trovati segni di effrazione su porte e finestre della sua abitazione.