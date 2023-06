Cani da ferma: conosciamo le 6 particolari razze di Epagneul

Restiamo nell’ambito dei cani da ferma, selezionati per la loro preziosa attitudine all’arte venatoria e soprattutto per il metodo con cui segnalano la presenza del selvatico al cacciatore immobilizzandosi e tenendo visivamente sotto controllo la preda sino al suo arrivo. La loro iconica posa statuaria ed eretta, con la zampa anteriore alzata è il simbolo per eccellenza del cane da caccia. Gli Epagneul sono ugualmente cani di tipo braccoide ma differiscono dai cugini per via della loro stazza nettamente più minuta. Sono infatti i cani più piccoli del gruppo 7 e sono facilmente riconoscibili anche per la coda, molto corta e talvolta assente, e per il loro stop (l’incavo del setto nasale) molto marcato. Benché il nome ne denoti una antichissima provenienza iberica, la selezione degli Epagneul è avvenuta in Francia, dando vita a 6 particolari razze:

Epagneul Blue De Picardie

Epagneul Picard

Epagneul Breton (noto anche solo come Breton)

Epagneul De Pont – Audemer

Epagneul Francais

Epagneul Olandese Di Drent

