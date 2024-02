Al Gigante: borseggiatore fa due colpi, taccheggiatore si fa beccare

MMANTOVA Borseggiatori scatenati e taccheggiatori maldestri. I primi hanno messo a segno almeno un paio di colpi mentre un terzo si è fatto beccare mentre cercava di rubare delle merce in un negozio. È successo tutto domenica pomeriggio all’interno del centro commerciale La Favorita in località Quattro Venti, dove gli agenti della Volante hanno fatto tre interventi in circa mezz’ora. La prima chiamata è arrivata intorno alle 18.30. Una donna che era seduta a un tavolo di uno dei locali della galleria del centro commerciale si era accorta che qualcuno approfittando di un suo momento di distrazione, le aveva rubato la borsetta. All’interno c’erano il portafogli con i documenti e un po’ di denaro contante. Il tempo di raccogliere la denuncia della donna che alle 19 circa una seconda donna anche lei in giro a fare spesa per lo stesso centro commerciale, si accorgeva di essere stata derubata. Qualcuno le aveva preso il portafoglio dalla borsetta: anche in questo caso erano spariti soldi e documenti. Mentre gli agenti erano ancora sul posto venivano chiamati dagli addetti alla sorveglianza che avevano appena fermato un uomo, un 49enne italiano di Mantova, sorpreso nell’ipermercato mentre nascondeva sotto gli abiti un caricabatterie tipo per bank da 20 euro. L’uomo è stato denunciato a piede libero. La refurtiva è stata restituita a un responsabile del negozio.