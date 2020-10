Basket A2 femminile – MantovAgricoltura spegne il fanalino Ponzano

PONZANO VENETO (Tv) Reduce dalla sconfitta casalinga contro la testa di serie Crema, il MantovAgricoltura è alla ricerca del riscatto a Ponzano Veneto. Con una prova corale e un terzo quarto super, le giocatrici di Borghi piegano il fanalino di coda 64-81. Il primo possesso della serata è delle casalinghe che nell’avvio cercano di inserirsi in cabina di regia e piazzano un iniziale 11-3 davanti a cui le sangiorgine non si demoralizzano. Poco prima della sirena Llorente trova il gioco da 2+1 che va a buon fine chiudendo il quarto sul 21-20. Il rientro dopo il primo stop breve è sprint per Ponzano che piazza un mini-parziale iniziale di 5-0. Monica acciuffa il pareggio sul 31-31 e nell’azione successiva Bernardoni segna due punti magistrali che consegnano il vantaggio a Mantova. Sulla sirena della pausa lunga il tabellone è favorevole a capitan Antonelli con il vantaggio di un possesso sul 34-35. Terza frazione di gioco in cui MantovAgricoltura preme sull’acceleratore e bombarda Ponzano: Marchi va a segno con tre triple, mentre Monica ne firma altre due. Llorente e Bernardoni (nel finale le due avranno firmato 38 punti su 81) danno un fondamentale apporto alla squadra. San Giorgio riesce a piazzare 23 punti in 7’. Ultimo quarto in cui Ponzano prova a ridurre il divario, ma Marchi, Llorente e Petronio piazzano punti importanti. La sfida poi si chiude 64-81 per le biancorosse.

Una vittoria dal peso specifico molto importante per le mantovane che rialzano la testa dopo la sconfitta della settimana scorsa nata da un blackout nel finale. Sabato al Dlf (ore 21) il big match con l’EcoDent Point Alpo, altra squadra considerata tra le teste di serie del girone. L’obiettivo sarà, come sempre, quello di dare il tutto per tutto in campo giocandosela fino all’ultimo.