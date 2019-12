Basket Serie A2 – Pompea, Raspino punta il mirino sull’Urania: “Sarà un’altra battaglia”

Mantova Uno dei più felici natali in casa Stings è ormai alle spalle. Il secondo posto in classifica, con il mirino contemporaneamente puntato sul prossimo avversario (Milano) e sulla capolista (Ravenna), è il regalo che si sono fatti i biancorossi, che scenderanno in campo domani sera allo storico PalaLido nell’anticipo della seconda giornata del girone di ritorno.

L’Urania Milano fece uno sgambetto ai biancorossi alla Grana Padano Arena, quando lo scorso 13 ottobre vinse con il punteggio di 71-69. La bocca di fuoco dei milanesi è certamente Nick Raivio, la guardia americana che in questa stagione sta viaggiando a una media di 18.7 punti di media (con buonissime percentuali: 51% da due e il 39% da tre), a cui aggiunge 9.2 rimbalzi che di fatto lo proiettano sempre vicinissimo alla doppia doppia.

Scontato che ancora una volta toccherà a Tommaso Raspino complicare i piani offensivi del top player avversario e più in generale degli avversari. «L’accoppiamento difensivo con Raivio sarà certamente importante nell’economia della partita – afferma – sarà mio compito cercare di limitarlo il più possibile. E’ un giocatore totale, prende tanti rimbalzi e fa tanti assist, quindi sicuramente il mirino è puntato su di lui. Però non dimentichiamoci che Milano ha dimostrato di saper vincere e perdere contro chiunque, forse è una squadra un po’ altalenante e si trova con qualche punto in meno in classifica perché non è riuscita a dare continuità ai risultati. Ma le partite natalizie si approcciano a volte con uno spirito diverso, magari da fuori non si conoscono certe cose ma spesso in queste partite ci sono tutte le famiglie dei giocatori che possono dare motivazioni extra».

Nel frattempo, la settimana di Natale è stata fatale per una delle panchine più prestigiose del campionato, non tanto per il club ma chi era incaricato di guidare la squadra: Montegranaro ha deciso di esonerare coach Franco Ciani affidando il ruolo di head coach a Gennaro Di Carlo.

Domani, in contemporanea con gli Stings, si giocherà anche il secondo anticipo, nonché la partita più affascinante di questa seconda giornata del girone di ritorno: Verona-Udine.