Asola, Venerdì 10 Dicembre si tiene ‘Giochiamo con l’inglese!’, progetto per bambini dai 4 ai 6 anni in Biblioteca comunale Torresano

ASOLA Prosegue “Giochiamo con l’inglese!”, il nuovo progetto di incontri che la Biblioteca comunale “Andrea Torresano” e l’assessorato alla cultura propongono ai bambini dai 4 ai 6 anni di età della scuola dell’infanzia. Ogni venerdì, Queen Elizabeth sarà presso la sede della struttura culturale di via Fulvio Ziacchi nr. 4 dalle 16.30 per cantare, scherzare, giocare con i bambini…rigorosamente in English. L’idea del progetto “Giochiamo con l’inglese” è nata dalla consapevolezza dell’importanza della conoscenza della lingua inglese oggi sia nella sfera personale, sociale, culturale che in quella lavorativa. I vantaggi reali nell’imparare una seconda lingua sin da quando si è piccoli sono numerosi, secondo diversi studi scientifici. Il cervello nell’età infantile è maggiormente elastico, pertanto consente un apprendimento più veloce e più semplice. I bambini inoltre hanno una maggiore facilità ad imitare suoni e intonazioni verbali differenti da quelli della propria lingua madre, a differenza degli adulti che per quanto possano raggiungere un buon livello di scioltezza nella lingua parlata, avranno sempre un accento dissimile da quello originale. Il contatto con persone che parlano una lingua diversa e che appartengono a una cultura differente è infine una reale fonte di arricchimento e favorisce la creatività nei bambini. L’iscrizione al progetto linguistico è obbligatoria e la partecipazione è completamente gratuita per un numero massimo di dieci bambini. Info ed iscrizioni presso la Biblioteca comunale al numero telefonico 0376-720645 o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: biblioteca@comune.asola.mn.it.

Paolo Zordan