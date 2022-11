Francesco Moser ospite del Rotary club Mantova

MANTOVA Giovedì 17 novembre presso il ristorante la Fragoletta il Rotary club Mantova in un interclub con il Rotary club Castelli hanno avuto come ospite Francesco Moser. Il campione di ciclismo ha raccontato la sua esperienza come produttore, insieme alla Sua famiglia, di vini trentini che vanno dal Müller Thurgau, Teroldego, e il brut Trento doc 51,151 in ricordo del suo record dell’ora del 1984 a Città del Messico. Da produttore di vini a ciclista raccontando le epiche vittoria dal giro d’Italia , tour de Francia alla vuelta al record del mondo. Un grande campione. Giuseppe Maddalena titolare del ristorante la Fragoletta e Carlo Gola hanno fatto il resto.