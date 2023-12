Natale solidale oggi nei mercati contadini

MANTOVA I mercati contadini sono il luogo della comunità del cibo, della solidarietà e della sostenibilità ambientale. In tutti i mercati contadini continua la distribuzione gratuita dei calendari per il nuovo anno e delle capienti borse di juta della campagna “Porta la sporta”, per ridurre il consumo di borse usa e getta. A Borgo Chiesanuova sarà presente la cooperativa di solidarietà “La scintilla”, con le creazioni dei laboratori creativi del centro sociale di Isola della Scala, mentre, sul Lungorio, sarà presente la Croce Rossa di Mantova per la raccolta di alimenti per le persone in difficoltà. In tutti e due i mercati, inoltre, saranno poste in vendita le arance dell’associazione di promoziona sociale “Sos Rosarno”. Nella giornata di oggi entrambi i mercati saranno allietati dalle atmosfere natalizie: a Borgo Chiesanuova suonerà Dixeland band, mentre sul Lungorio risuoneranno le musiche de “I musicanti dla basa” di San Benedetto Po. A Borgo Chiesanuova continua, infine, la campagna “Brutti ma buoni”, con la messa in vendita di mele e kiwi a 50 centesimi, per ridurre lo spreco alimentare e garantire l’accesso di tutti a frutta e verdura. Perché il bello del cibo contadino è di essere buono e di essere posto in vendita ad un prezzo equo