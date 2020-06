Giulio Romano torna e premia gli studenti

RODIGO Si è tenuta ieri pomeriggio presso il Comune di Rodigo la premiazione del progetto Uno stravagante maestro… Concorso Giulio Romano per le scuole. L’idea nasce da una collaborazione tra il Comune di Rodigo e il Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova, in relazione alla mostra Con nuova e stravagante maniera. Giulio Romano a Mantova svoltasi a Palazzo Ducale negli scorsi mesi. L’iniziativa si è rivolta alle scuole secondarie di 1° grado della Provincia di Mantova che l’hanno accolta con entusiasmo. Dopo la visita alla mostra gli studenti sono stati chiamati ad approfondire alcune tematiche ispirate alla produzione artistica di Giulio Romano elaborando dei progetti specifici con la supervisione dei docenti. Lavorando a gruppi, i ragazzi hanno potuto esprimere la loro creatività in un percorso che ha stimolato il confronto e la riflessione. Gli elaborati, presentati entro la fine di gennaio, sono stati valutati da una giuria composta da Paola Artoni, Direttrice del Museo dei Madonnari di Grazie di Curtatone, Ermanno Poletti, professore del Liceo Artistico Giulio Romano di Mantova, e Michela Zurla, Funzionario storico dell’arte del Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova. Sono stati individuati 8 vincitori: scuola secondaria di primo grado di Rodigo (Istituto Comprensivo di Castellucchio), scuola secondaria di primo grado di Castellucchio (Istituto Comprensivo di Castellucchio), scuola secondaria di primo grado “Bazzani” di Borgo Virgilio (Istituto Comprensivo di Borgo Virgilio), scuola secondaria di primo grado “G. Bertazzolo” di Mantova (Istituto Comprensivo di Mantova 3), scuola secondaria di primo grado di Bagnolo San Vito (Istituto Comprensivo di Borgo Virgilio), scuola secondaria di primo grado “B. Croce” di Gonzaga (Istituto Comprensivo di Gonzaga), scuola secondaria di primo grado “G.B. Vito” di Villimpenta (Istituto Comprensivo di Roncoferraro), scuola secondaria di primo grado di Campitello (Istituto Comprensivo di Sabbioneta). L’iniziativa ha visto inoltre la partecipazione di numerosi sponsor privati che hanno generosamente messo a disposizione premi destinati alle scuole vincitrici, consistenti in monitor, notebook e tablet.