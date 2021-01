Calcio Serie C – Mantova, Germinale e Barbuti nomi caldi per l’attacco

MANTOVA A una settimana e mezza dalla conclusione del mercato (lunedì 1 febbraio), il Mantova resta alla finestra in attesa dell’occasione giusta. L’unica operazione conclusa dall’Acm è il trasferimento di Michele Vano al Perugia, via Verona. Il posto dell’attaccante romano, a livello numerico, è stato preso da Matteo Pinton che, superato l’infortunio, ha riportato a 24 i componenti dell’organico biancorosso. Ma in attacco l’arco del Mantova ha pur sempre perso una freccia, che in viale Te vorrebbero rimpiazzare entro l’1 febbraio. Tanti i nomi accostati all’Acm. Gli ultimi in ordine cronologico sono Domenico Germinale (’87) della Cavese; e Riccardo Barbuti (’92) del Fano. Germinale, punta centrale, è una vecchia volpe della C: questa è la sua 16esima stagione, per un totale di oltre 300 partite disputate. Nove presenze e un gol è il bottino della prima parte di stagione. Su di lui ci sarebbero anche Fano, Giana Erminio, Legnago e Como, ma il Mantova, oltre che il blasone e il denaro, potrebbe mettere sul tavolo anche il difensore Mirko Esposito, ormai non più nei piani di mister Troise. L’approdo di Esposito alla Cavese, secondo “radiomercato”, potrebbe concretizzarsi pure attraverso lo scambio col portiere Luca Bisogno (’00). Ma questo dipende dalla politica che il Mantova vorrà adottare con i propri numeri uno, Andrea Tozzo e Riccardo Tosi.

Anche Barbuti, di cinque anni più giovane rispetto a Germinale, può vantare una discreta esperienza in C (Pordenone, Lumezzane, Teramo e altre). Questo è il suo terzo anno al Fano: il suo score finora conta 17 presenze e 4 reti. Non vestirà il biancorosso, invece, Antonio Di Gaudio, altro attaccante accostato al Mantova nei giorni scorsi: dovrebbe andare al Palermo. Per il centrocampo, piace Francesco Urso (’94) del Catanzaro. Ma il più vicino di tutti resta Zakaria Sdaigui (’00) della Roma, ora in prestito al Gubbio. Per tutti loro (e per molti altri) si parlerà in maniera più dettagliata la prossima settimana.