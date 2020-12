Gonzaga vara l’iniziativa dello spettacolo sospeso

GONZAGA La stagione teatrale era pronta, così come la stagione off di Caffè Teatro, la rassegna di cinema, gli eventi musicali e gli spettacoli per l’infanzia. L’epidemia è tornata ed ha spento i riflettori del Comunale di Gonzaga ancor prima che potessero accendersi, ma non la voglia di costruire per il futuro.

È nata così l’operazione Spettacolo Sospeso, promossa da Caffè Teatro e Comune di Gonzaga con il patrocinio della Provincia di Mantova e i Circuiti Teatrali Lombardi, per tenere in vita il mondo delle arti ed assicurare al pubblico un posto in presenza, quando sarà il momento.

“Uno spettacolo sospeso è un’iniziativa filantropica con cui si sostiene il mondo della cultura donando a se stessi o a una persona cara uno spettacolo che deve ancora essere programmato” spiegano Davide Bresciani di Caffè Teatro ed Elisabetta Galeotti, sindaca di Gonzaga, che si sono ispirati a un format lanciato da Folco Orselli, musicista della Scuola Milanese, e suggerito dal giornalista Beppe Severgnini come regalo originale e benefico da fare a Natale, per sostenere i lavoratori dello spettacolo.

A Gonzaga aderiscono all’operazione, con le rispettive proposte artistiche, il Teatro dell’Orsa, l’associazione Esterno Notte, la compagnia Staff8Round e Borderland Associazione di Confine.

I biglietti sospesi consentono di accedere a eventi, film o pièce teatrali, a cui è sempre abbinata un’esperienza di sapori. Le tipologie di biglietto sospeso sono cinque: due biglietti per un film o uno spettacolo per bambini a cura di Esterno Notte o Teatro dell’Orsa, con merenda a cura di Caffè Teatro (15 €); un biglietto per un film a cura di Esterno Notte e cena a cura di Caffè Teatro (19 €); un biglietto per una cena spettacolo a cura di Caffè Teatro (29 €); un biglietto per uno spettacolo della Stagione Teatrale e cena a cura di Caffè Teatro (39 €); un biglietto/contributo di solidarietà per il Festival musicale Nessuno Escluso a cura di Borderland e cena a cura di Caffè Teatro (45 €).

Per acquistare o regalare i biglietti sospesi: Caffè Teatro 351 7957595, info@caffeteatrogonzaga.it, www.caffeteatrogonzaga.it/spettacolosospeso. Nei prossimi giorni l’iniziativa sarà lanciata sulle piattaforme social con contributi video che avranno come protagonisti i promotori dell’operazione e alcuni artisti attesi sul palcoscenico del Comunale.