Guidizzolo, martedì il gruppo di lettura adulti ‘Bibliochiacchiere’ si riunisce

GUIDIZZOLO Il gruppo di lettura adulti della Biblioteca comunale “Bibliochiacchiere” si riunisce stasera alle 21 per leggere insieme e discutere del romanzo “Chi ha ucciso Sarah?’ di Andrej Longo presso la nuova sede della Pro Loco sotto la Torre Civica. Un giallo dalla trama intrigante, ambientato in una Napoli perbene. Nell’androne di un antico stabile situato nel quartiere Posillipo viene rinvenuto il cadavere di una ragazza, distesa a terra e con una profonda ferita sulla fronte. Le indagini vengono condotte dal commissario Santagata e dall’agente Acanfora. Quest’ultimo, turbato dallo sguardo privo di vita della ragazza, prende a cuore il caso e si prodiga per trovarne la soluzione. Il suo lavoro viene però ostacolato dalla ritrosia dei condomini, che dimostrano una totale indifferenza. Nessuno sembra aver sentito le urla strazianti di Sarah, il cui corpo agonizzante steso a terra è stato addirittura notato dalla colf filippina di uno dei condomini e “opportunatamente” scavalcato, per la paura di essere coinvolta nella storia. Soltanto verso la fine del romanzo il lettore avrà il piacere di scovare un finale inaspettato e sconvolgente, che lascia però un retrogusto amaro in bocca.

