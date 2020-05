Calcio – Gli ex Mantova Brando e Caridi (con Gilardino) in corsa per la panchina del Piacenza

PIACENZA Sembra ridotta a due la corsa alla panchina del Piacenza. Due candidature con un passato mantovano: Lucio Brando da una parte; e Gaetano Caridi (nel ruolo di viceallenatore di Alberto Gilardino) dall’altra. Gli addii del ds Matteassi e di mister Franzini aprono di fatto una nuova era in casa del Piacenza, tornato tra i professionisti nel 2016 e pronto a schierarsi per il suo quinto campionato consecutivo di Serie C. L’intenzione è quella di puntare su un tecnico emergente. Brando, già rivelazione nel 2018-19 col Fiorenzuola, è stato sì esonerato dal Mantova ma ha lasciato la squadra prima in classifica e imbattuta, e sarebbe pronto per la sua prima esperienza in C. Caridi, invece, sarebbe disposto ad affiancare per un altro anno Gilardino dopo l’annata alla Pro Vercelli, non conclusa causa Covid ma contraddistinta da buoni risultati. I due si erano conosciuti la stagione precedente al Rezzato (dove Tano chiuse la carriera da calciatore), raggiungendo subito una bella intesa.