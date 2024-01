Powerchair Hockey – I Warriors sbancano Padova e volano in vetta. Catania segna 5 gol

Sabbioneta I Macron Warriors Sabbioneta tornano dalla difficile trasferta di Padova con un grande successo. I rossoblù si sono imposti per 7-4 sui padroni di casa del Coco Loco, dopo una gara combattutissima. I padovani sono passati in vantaggio nel primo quarto, ma nella seconda frazione di gioco la reazione dei Macron Warriors è stata immediata. Terzo quarto sempre in parità con un rigore per parte. Infine, gli ultimi 10 minuti, nei quali la vittoria si è concretizzata con tre reti rossoblù che hanno decretato il meritato successo dei ‘guerrieri’, ora primi nel girone A. A firmare questo successo il ‘solito’ indomabile Leonardo Catania (in foto), autore di 5 reti e anche protagonista nel finale di un’espulsione per aver superato il limite di velocità consentito con la carrozzina in campo. In gol anche Ion Jignea e Giovanni Camponesco entrato al termine. Solite impeccabili e generose prove per Ottonelli, Federigi e Ali, sostituito in porta per una parte del terzo quarto da Ferrari. Tre partite giocate e tre vittorie di sostanza che hanno mostrato quanto il gruppo allenato da Fabio Merlino abbia decisamente una marcia in più rispetto ai propri avversari.

Concentrazione e determinazione devono rimanere tali per tutta la durata di un campionato che deve ancora fare il suo giro di boa, cosa che accadrà il prossimo 18 febbraio a Sabbioneta nell’ultima giornata di andata, quando i Macron Warriors ospiteranno l’Albalonga. Per il momento è giusto festeggiare il nuovo successo e la leadership della classifica del Girone A.

«Avevo visto lo sguardo giusto nei miei ragazzi e non avevo sbagliato – commenta Fabio Merlino, coach dei Macron Warriors Sabbioneta – Abbiamo affrontato una squadra molto forte e ben messa in campo, ma i ragazzi hanno saputo gestire al meglio la partita, ribattendo colpo su colpo e alla fine, nonostante l’inferiorità numerica, hanno mantenuto il controllo del gioco e sono andati a segno per vincere. È una vittoria importante per la classifica, ma anche perché conferma che il lavoro che svolgiamo in settimana va nella direzione che ci siamo prefissati. Tutti hanno dato il massimo con la giusta concentrazione e grinta. Non posso che applaudire tutti i ragazzi perché non mollano mai e hanno fatto una grande partita. Torniamo da Padova, un campo per niente facile, con tre punti pesantissimi».