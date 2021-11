Lunedì 15 novembre, per la rassegna GLORIA E IMPERO, arriva all’Oberdan IF ONLY I WERE THAT WARRIOR

MANTOVA “Il giusto riconoscimento a un personaggio storico”. Così, incredibilmente, uno degli abitanti di Affile motiva la dedica del monumento che il Comune vuole attribuire a Rodolfo Graziani, primo viceré d’Etiopia, condottiero della spedizione coloniale, responsabile di alcune tra le peggiori atrocità mai commesse dall’esercito italiano. Lunedì 15 novembre il cinema del carbone propone IF ONLY I WERE THAT WARRIOR, terzo appuntamento di GLORIA E IMPERO, la rassegna dedicata all’Italia di guerra e di conquista organizzata in collaborazione con l’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea.

Il film di Valerio Ciriaci, presentato per la prima volta al Festival dei Popoli di Firenze nel 2015, ci riporta a questa clamorosa iniziativa di questo piccolo comune vicino a Roma che inaugura un memoriale al responsabile del massacro di Debra Libanos, non solo intervistandone i sostenitori, ma dando voce alle comunità etiopi che in tutto il mondo hanno dato vita a numerose azioni di protesta.

La rassegna GLORIA E IMPERO è organizzata in collaborazione con l’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea.

La proiezione si terrà alle 18.15. Biglietto di ingresso: intero 7 euro, ridotto 5 euro under 25, soci cinema del carbone e Istituto Mantovano di Storia Contemporanea.

Info: 0376.369860, info@ilcinemadelcarbone.it, www.ilcinemadelcarbone.it.