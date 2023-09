Calcio Eccellenza – Il derby Castellana-Castiglione finisce pari in una cornice da Serie D

Castel Goffredo E’ stato un derby dell’Alto Mantovano vero, vibrante, combattuto, incerto fino all’ultimo, davanti ad una cornice di pubblico che ha reso onore alle due piazze: i 500 del “Comunale” non si sono annoiati nel vedere un Castellana-Castiglione finalmente sul palcoscenico d’Eccellenza. L’1-1 può essere un risultato giusto, per quanto visto in campo, anche se la Castellana, una volta in vantaggio, ha sprecato una ghiottissima occasione per chiudere definitivamente i conti. Che il pari di Lauricella ha riaperto, seguito da un’occasione per parte nel recupero. Solo la bravura di Segna e Lancini ha evitato alle rispettive compagini di capitolare.

L’inizio è nervoso: al 7’ Segna sbaglia un alleggerimento e Beltrami serve subito Faye, ma la difesa salva. Al 13’ cross di Parisio dalla destra, in mezzo per Faye, che devia con la pancia e per poco non beffa Segna. Poi prende campo il Castiglione, che domina, ma non concretizza. Ci va vicino la Caste al 33’: punizione di Menolli dalla destra, sfiora Faye, Guagnetti riesce incredibilmente a respingere.

Un minuto dopo, sul ribaltamento di fronte, imbucata per Valotti, respinge Lancini che riesce ad evitare il tap in di Campagnari, irrompe Nicolò Lauricella, murato dalla difesa. Al 38’ passa la Caste: scambio da rimessa laterale, il nuovo arrivo Migliorelli crossa per il cugino Crema, che anticipa Guagnetti e di testa insacca.

Incassato lo svantaggio il Castiglione ha un lungo periodo di sbandamento, tanto che la Caste si proietta più volte in avanti nella ripresa: al 50’ i biancazzurri reclamano un rigore per un fallo in area su Orlandini, che l’arbitro lascia correre. Al 70’ piazzato dal limite dello specialista Menolli, che però termina fuori di poco. Poco dopo Guagnetti anticipa Crema sul cross di Chiarini. Dal successivo angolo Ruffini per poco non riesce a deviare in rete. Al 76’ l’occasione che potrebbe chiudere l’incontro: illuminante assist di Orlandini per Faye Pape, che però si fa anticipare da Segna in uscita. Un minuto più tardi, la combinazione Pasotti-Valotti termina con un tiro sbilenco da buona posizione. Il Casti ci crede e all’89’, dopo un fallo di Ruffini su Valotti, Nicolò Lauricella, dalla mattonella preferita, disegna una parabola su punizione che non perdona Lancini, mal piazzato nell’occasione. Ma non è finita: al 93’ Menolli imbuca per Secli, che si gira bene, ma trova una risposta strepitosa di Segna. Al 94’ gli risponde Lancini, che dice di no alla deviazione a botta sicura di Omorogieva.

RISULTATI 3a GIORNATA

Atletico Cortefranca-Carpenedolo 0-1

Bedizzolese-Ospitaletto 0-0

Pavonese-Scanzorosciate 1-1

Castellana-Castiglione 1-1

Ciliverghe-Cazzagobornato 2-1

Falco-Forza e Costanza 1-2

Vertovese-Darfo Boario 1-0

Juvenes Pradalunghese-Orceana 2-2

Rovato-Casazza 4-0