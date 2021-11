Una mostra per ricordare le Guerre Mondiali e il Milite Ignoto

BONDENO (Gonzaga) In occasione del centenario del Milite Ignoto, è stata inaugurata, presso la sala civica di Bondeno, la mostra sulle due guerre mondiali, curata dal presidente della sezione Bersaglieri di Gonzaga, Mauro Lomellini.

Fino a domenica 14 novembre – dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 19 potrà essere visitata l’esposizione, predisposta e realizzata dal bersagliere Mauro Lomellini, dedicata a cimeli e curiosità sulla vita in trincea. «I visitatori potranno osservare foto ed oggetti interamente provenienti dai due scontri mondiali – spiega Mauro Lomellini – e tra le tante memorie, sono state riportate anche storie meno conosciute, quali le testimonianze che raccontano la guerra fatta dalle donne; tra gli oggetti più peculiari saranno presenti una mezza matassa di filo spinato, recuperata nei campi di battaglia ed una bandiera italiana con lo stemma sabaudo, cucita in una fodera appartenente ad una giacca militare; oltre ciò – conclude Mauro Lomellini – ci sarà un angolo dedicato ai Bersaglieri e alle loro imprese storiche. (cf)